In questo passaggio tra ciò che è stato e ciò che verrà, vi auguro che l’anno che si chiude porti con sé ogni peso, lasciando spazio alla leggerezza delle cose belle vissute.

Che il nuovo anno vi accolga con la promessa di nuove possibilità, e che ogni vostro desiderio trovi il momento giusto per prendere forma. Che i progetti custoditi nel cuore abbiano la forza di realizzarsi, un passo alla volta, con la pazienza e la fiducia che meritano.

Vi auguro un anno fatto di piccole gioie quotidiane, di incontri che scaldano l’anima, di scoperte che rinnovano lo sguardo sul mondo. Che possiate trovare, nei giorni che verranno, quello spazio di serenità che ognuno di noi cerca.

Con affetto sincero, buon anno.

Lucia Lamanda