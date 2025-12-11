“Christmas workout” e “Run&nutrition park day”: sport e benessere a Guglionesi

GUGLIONESI. Sabato 13 dicembre 2025, Castellara a Guglionesi ospiterà il “Run & Nutrition Park Day”, un evento che unisce attività fisica e nutrizione in un’esperienza formativa e motivante. L’iniziativa, promossa da Agng e Pro loco Colleniso con il patrocinio del Comune, prevede il ritrovo alle ore 9:30 e offrirà momenti di allenamento, consigli alimentari e strategie per migliorare il benessere quotidiano.

Tra i protagonisti, Giammarco Lamanda e Quintino Giordano, volti noti nel panorama locale del fitness e della nutrizione, guideranno i partecipanti in un percorso di consapevolezza e vitalità.

Ma le sorprese non finiscono qui. Domenica 14 dicembre, sempre a Castellara, il professor Guido Del Torto condurrà uno speciale “Christmas Workout”, una classe gratuita di allenamento che si concluderà con un brindisi natalizio. L’appuntamento è per le ore 10.

Due eventi, un’unica filosofia: vivere meglio, ogni giorno, attraverso il corpo, la mente e la comunità.

Per informazioni, è possibile contattare:

Giammarco Lamanda: 379 206 9823

379 206 9823 Quintino Giordano: 388 341 4580

Aggiornamenti disponibili su Instagram: @dr.giammarcolamanda, @quintinogiordanocoach, @prolococollenisoguglionesi.

Guglionesi si conferma così laboratorio di iniziative che mettono al centro la persona, il territorio e il benessere condiviso.

AZ