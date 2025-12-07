Coldiretti, la 75° Giornata del Ringraziamento

RIPABOTTONI. Oggi Ripabottoni la 75ª Giornata del Ringraziamento promossa dalla Sezione Coldiretti locale: un appuntamento che unisce mondo agricolo, comunità e spiritualità per dire grazie alla terra e invocare un nuovo ciclo di lavoro fecondo.

Anche per l’edizione 2025 il tema guida è quello del Giubileo, vissuto come “rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”, un richiamo alla cura del creato e alla responsabilità condivisa verso il futuro.

Questa celebrazione rende omaggio al lavoro dei campi, avvicina i cittadini alla vita rurale e rafforza il legame tra città e campagna, tra tradizione e futuro, valorizzando il ruolo degli agricoltori come produttori di cibo e custodi del territorio.

Dalle 9 il raduno dei mezzi agricoli e dei partecipanti al Centro della Comunità (Viale Lombardia) per poi formare il corteo diretto verso Piazza Marconi e Piazza Monsignor Tria, nel cuore del borgo, davanti alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, monumento di interesse nazionale. Ogni anno questo momento richiama decine di agricoltori anche dai paesi limitrofi, simbolo di un settore che continua a presidiare e proteggere il territorio, dalle aree rurali alla montagna.

Alle 10:30, nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, sarà celebrata la Santa Messa officiata da Monsignor Gabriele Tamilia con l’offerta dei frutti della terra: un gesto semplice e antico che esprime gratitudine per il raccolto e il profondo legame tra agricoltori e ambiente.

Al termine della celebrazione è prevista la benedizione dei mezzi agricoli, momento centrale della festa, che rinnova l’affidamento delle attività rurali alla protezione divina e coinvolge famiglie, volontari e cittadini.

Il valore della condivisione e del senso di comunità sarà al centro della manifestazione. A partire dalle 12:30, presso il Centro della Comunità, la Sezione Coldiretti Ripabottoni offrirà un momento conviviale con piatti della tradizione contadina come pasta e fagioli, trippa al sugo, scrippelle, vino novello e birra.

Gli agricoltori continuano a promuovere comportamenti etici che mettano in luce la dimensione sociale dell’agricoltura, fondata su valori perenni quali qualità del cibo, accoglienza, solidarietà e condivisione della fatica quotidiana.

A Ripabottoni, la Giornata del Ringraziamento sarà dunque un momento condiviso di fede, identità e speranza per il nuovo anno agricolo.