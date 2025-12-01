Colletorto entra nella rete Grim

COLLETORTO. Il Servizio Idrico Integrato del Comune di Colletorto è ufficialmente passato alla gestione della GRIM Scarl – Gestione Risorse Idriche Molisane, insieme al Comune di Ripabottoni. La transizione, avvenuta grazie alla sottoscrizione dei verbali di gestione tra GRIM, EGAM e i Comuni interessati, garantisce che acquedotto, fognatura e depurazione continueranno a essere gestiti secondo le procedure già in uso, senza alcun aumento di costi o disagi per i cittadini.

La società consortile ha reso operativo un servizio di supporto e informazioni H24, disponibile attraverso sportelli fisici a Campobasso e sportelli temporanei a Larino, San Martino in Pensilis, Petacciato e Montenero di Bisaccia, oltre al contact center al numero 0874 1919702 e ai contatti email e telefonici indicati sul sito aziendale www.grimolise.it.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Sindaco di Colletorto, dottor Cosimo Damiano Mele, al Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Vittorino Campofredano, e a tutto il personale comunale che, in costante dialogo con GRIM, ha reso possibile la sottoscrizione dei verbali di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Con l’ingresso di Colletorto e Ripabottoni, la GRIM Scarl raggiunge ora il 58,5% degli utenti totali della Regione Molise, un risultato significativo ottenuto in meno di tre anni grazie all’impegno costante degli uffici della società, un traguardo che in altre regioni richiede oltre dieci anni.

La gestione integrata mira a garantire efficienza, trasparenza e continuità del servizio, offrendo ai cittadini un punto di riferimento stabile e accessibile per tutte le esigenze legate all’acqua e alla depurazione.