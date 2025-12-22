Completato il rinnovo della rete idrica e fognaria a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete idrica e fognaria in Vico Stretto a Santa Croce di Magliano, interventi commissionati dalla Grim Scarl con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e garantire una maggiore sicurezza nella gestione delle risorse idriche.

L’intervento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta il primo passo di un programma più ampio della Grim Scarl che interesserà tutti i comuni della Regione Molise, volto al rinnovamento delle reti idriche obsolete o inefficienti a beneficio sia dell’ambiente sia degli utenti.

Grazie all’investimento economico e al supporto dei prossimi fondi FERS e PNIISSI, l’azienda punta a rafforzare la resilienza delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione, ridurre le perdite idriche e garantire un approvvigionamento più stabile e sicuro.

A nome del Consiglio di amministrazione della Grim Scarl, è stato sottolineato come l’intervento rappresenti un passo fondamentale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e per sviluppare un modello di servizio idrico integrato più sostenibile e innovativo, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica promossi a livello nazionale ed europeo.

L’azienda conferma il proprio impegno a migliorare continuamente la qualità del servizio, garantendo maggiore efficienza, sicurezza e tutela della risorsa idrica per tutti i cittadini della Regione Molise.