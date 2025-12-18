Concerto di Natale: musica e solidarietà nella Chiesa di San Francesco

TERMOLI. Sarà una serata all’insegna della musica e della solidarietà quella in programma venerdì 19 dicembre, quando alle ore 19 la Chiesa di San Francesco d’Assisi ospiterà il tradizionale Concerto di Natale promosso dal Lions Club Termoli Tifernus.

L’evento, dal titolo Christmas Dream, propone un suggestivo viaggio musicale ispirato all’atmosfera natalizia, con un ensemble di musicisti e voci che interpreteranno un repertorio capace di coniugare emozione, spiritualità e qualità artistica. Sul palco si alterneranno Alex Di Rocco al sax, Gisler Lima al violino, Christine Fegatilli e Federica Di Rocco (voce soprano), Paolo Catone al pianoforte, Claudio Marzolo al contrabbasso e Adnil alle percussioni.

I biglietti, al costo di 10 euro, sono disponibili in prevendita presso la Tipografia ALL PRINT di Termoli.