Corso di formazione politica: focus su giustizia e sindacato

TERMOLI. Domani, sabato 6 dicembre alle ore 9.30, prosegue il Corso di Formazione Politica con il settimo incontro del ciclo, che si terrà nella sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino, in Piazza Sant’Antonio.

La giornata si aprirà con la relazione del magistrato dottor Daniele Colucci, consigliere della Corte d’Appello di Napoli e direttore della rivista giuridica Monitor ecclesiasticus, sul tema La formazione della prova nel processo civile e penale. A seguire, l’intervento di Giovanni Notaro, segretario della FIM Cisl Molise e componente dell’esecutivo nazionale della Cisl, affronterà Il ruolo del sindacato attraverso un modello partecipativo.

L’iniziativa, che unisce approfondimenti giuridici e riflessioni sul mondo sindacale, rappresenta un’occasione di formazione per amministratori, professionisti e cittadini interessati alle dinamiche politiche e sociali del territorio.