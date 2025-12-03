Dalla banda dei Babbi Natale alla Befana: il calendario delle festività di Guglionesi

GUGLIONESI. A Guglionesi il Natale non è solo una tradizione da osservare, ma un progetto da costruire insieme. Quest’anno il Comune ha presentato il Calendario Digitale del Natale 2025, frutto di un lavoro collettivo che coinvolge associazioni, cittadini e commercianti del territorio.

Non si tratta di una semplice lista di eventi: ogni appuntamento è pensato per valorizzare la comunità, stimolare la partecipazione e far vivere a grandi e piccini momenti di incontro e condivisione. Fondamentale è stato il contributo delle associazioni locali, che hanno messo idee, entusiasmo e competenze al servizio del progetto, creando un programma inclusivo e variegato.

Al centro delle iniziative ci sarà la tensostruttura di Castellara, destinata a ospitare spettacoli, laboratori, musica e attività ludiche, un luogo dove il calore del Natale potrà essere vissuto anche nelle giornate più fredde.

Il Comune ha inoltre ringraziato le attività commerciali che hanno aderito con entusiasmo, contribuendo a rendere il paese più vivo e luminoso durante le festività.

Il Calendario Digitale del Natale 2025 è ora online: sfogliarlo e partecipare significa far parte di un Natale condiviso, che unisce la comunità e ne celebra l’energia e la vitalità.

