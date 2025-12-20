Diciottenni in Comune: consegnata la Costituzione ai nuovi maggiorenni

PALATA. Ieri il sindaco e l’amministrazione comunale hanno incontrato i giovani della città che hanno compiuto 18 anni, consegnando loro una copia della Costituzione Italiana. Un gesto simbolico che segna l’ingresso nella piena cittadinanza e invita a conoscere e rispettare i valori fondamentali della nostra comunità e del Paese.

L’incontro ha offerto ai ragazzi e alle ragazze l’opportunità di dialogare con il Sindaco e con gli amministratori, discutendo del significato di diventare adulti, dei diritti e dei doveri che accompagnano questa nuova fase della vita e dell’importanza di partecipare attivamente alla vita pubblica.

È stato un momento di riflessione, responsabilità e speranza, perché ogni nuovo cittadino porta con sé idee, entusiasmo e progetti che possono contribuire al futuro della città.

L’Amministrazione ha voluto sottolineare come la partecipazione dei giovani sia fondamentale per mantenere viva la democrazia e costruire una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai valori civici.