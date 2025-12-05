Diritti umani e donne nei conflitti, il convegno della Fidapa

TERMOLI. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la sezione FIDAPA BPW Italy di Termoli, insieme ad Amnesty International, AIAF Molise e il Comune di Termoli, organizza un convegno pubblico dal titolo: “Donne, Diritti Negati e Conflitti Armati – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, e sarà moderato dalla presidente di sezione Matilde Tartaglia. Dopo i saluti istituzionali di Anna Maria Elvira Musacchio, presidente nazionale FIDAPA BPW Italy, del sindaco Nicola Balice e dell’assessore alla Cultura Michele Barile, prenderanno la parola esperti e studiosi sui temi dei diritti umani e delle violenze sulle donne nei contesti di conflitto.

Interverranno: Erika Cieri, avvocata e responsabile territoriale AIAF Molise, con una relazione su “Diritti umani e libertà negate nei paesi a regime teocratico”, e Renata De Rugeriis, docente presso l’Università di Macerata e membro del Comitato consultivo internazionale di Amnesty International, con un approfondimento sui crimini contro le donne nei conflitti armati.

Le conclusioni saranno affidate a Anna Maria Elvira Musacchio, ribadendo l’importanza di riaffermare il valore universale della dignità umana e il diritto alla pace.