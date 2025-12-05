DolceVida: «Musica a 360 gradi», solo vinili, solo emozioni vere

TERMOLI. «Musica a 360 gradi», solo vinili, solo emozioni vere: domani, sabato 6 dicembre 2025, il DolceVida di Termoli si trasforma in pista del tempo e della memoria, con la serata firmata DolceVida Revival e Tropicana Club 3.0.

Dalle 22 in poi, ingresso libero e selezione alla cassa per un pubblico rigorosamente over 30, pronto a rivivere le vibrazioni autentiche degli anni ’70, ’80 e ’90. In consolle DJ Mister D, alla voce Miss Natalia: una coppia che promette scintille e nostalgia, ritmo e revival. Il vinile torna protagonista, non come moda ma come rito: ogni traccia sarà scelta, suonata e vissuta, senza filtri digitali, senza compromessi.

L’appuntamento è in Via dei Palissandri 8, Termoli, con possibilità di prenotazione tavoli al 347.8572557.

È una chiamata alla generazione che ha vissuto la disco vera, quella che si ballava con il cuore e si ricordava con l’anima. DolceVida rilancia: non è solo una serata, è un ritorno alle origini, un abbraccio collettivo tra chi c’era e chi vuole esserci ancora.