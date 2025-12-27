Domenica di sport: s’inaugura il nuovo “Vincenzo Cosco”

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il nuovo campo sportivo “Vincenzo Cosco” torna alla comunità. Inaugurazione e amichevole U19 Molise–Campobasso F.C.

Santa Croce di Magliano si prepara a vivere una giornata che profuma di rinascita sportiva e identitaria: domenica 28 dicembre 2025 il campo sportivo comunale “Vincenzo Cosco”, completamente rinnovato e dotato di un moderno manto in erba sintetica, sarà ufficialmente riconsegnato alla comunità e alla Polisportiva U.S. Turris, tornando ad essere un luogo vivo, praticabile, quotidiano. Per celebrare l’occasione, il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti e il Comune di Santa Croce di Magliano hanno scelto il linguaggio più naturale: il calcio giocato. Alle 15:00 andrà in scena un’amichevole della categoria Juniores – Under 19 tra la Rappresentativa del C.R. Molise e il Campobasso F.C., un test significativo per la selezione molisana che sta definendo la rosa in vista del Torneo delle Regioni 2026, in programma in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile. L’inaugurazione ufficiale, prevista alle 14:30, vedrà la presenza del Presidente del Comitato Regionale Molise Piero Di Cristinzi con i componenti del consiglio direttivo, del Sindaco Alberto Florio con l’amministrazione comunale e delle autorità politiche e istituzionali della regione, a testimonianza del valore collettivo dell’opera e dell’impegno condiviso che l’ha resa possibile. Sarà un pomeriggio di sport, comunità e prospettiva: un ritorno al campo che non è solo infrastruttura, ma identità, memoria e futuro.

EB