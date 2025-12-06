Educazione all’empatia nelle scuole: la raccolta firme

TERMOLI. Domenica 7 dicembre, i circoli del Pd del Basso Molise, insieme alla Conferenza delle Donne Democratiche del Molise, allestiranno un banchetto di raccolta firme a Termoli per sostenere la proposta di legge regionale che introduce l’Educazione all’empatia in tutte le scuole.

L’iniziativa punta a far crescere i ragazzi nel segno di solidarietà, rispetto e inclusione, valori essenziali per costruire una società più attenta e partecipativa.

Il banchetto sarà disponibile dalle 18 alle 20 lungo il Corso Nazionale, angolo via XX Settembre, e tutti i cittadini sono invitati a firmare e partecipare attivamente.

Con questa iniziativa, il Pd del Basso Molise e la Conferenza delle Donne Democratiche ribadiscono il loro impegno per una scuola e una comunità più accoglienti, dove i valori dell’empatia e del rispetto diventino parte della vita quotidiana.