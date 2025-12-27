«Elfi in Festa»: si accende la magia per i più piccoli

MORRONE DEL SANNIO. «Elfi in Festa»: Morrone del Sannio accende la magia per i più piccoli.

Sabato 27 dicembre, alle ore 16, la palestra comunale di Morrone del Sannio si trasformerà in un regno incantato: arriva «Elfi in Festa», il veglioncino dedicato ai bambini, tra musica, zucchero filato, tatuaggi e palloncini. Un pomeriggio pensato per regalare sorrisi, stupore e leggerezza, in un’atmosfera natalizia che unisce gioco e comunità. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune, punta a coinvolgere famiglie e volontari in un momento di festa condivisa, dove ogni dettaglio – dagli elfi in costume alle sorprese animate – è pensato per far brillare gli occhi dei più piccoli. In un tempo che chiede cura e presenza, Morrone risponde con gioia e partecipazione. L’appuntamento è aperto a tutti: basta portare entusiasmo, voglia di divertirsi e, perché no, un pizzico di spirito elfico.

EB