Fatturazione utenze Grim per i comuni del basso Molise

BASSO MOLISE. Si informa la cittadinanza dei comuni interessati – tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Petacciato, Portocannone, Riccia, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Trivento, Tufara, Ururi – che sono in arrivo le fatture relative ai consumi idrici e servizi vari.

Le fatture saranno recapitate tramite posta ordinaria e in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e riguarderanno i seguenti periodi:

1° semestre 2024 : dal 01/01/2024 al 30/06/2024

: dal 01/01/2024 al 30/06/2024 2° semestre 2023: dal 01/07/2023 al 31/12/2023 (per gli utenti del comune di Campomarino)

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino PAGOPA allegato alla fattura, oppure, su richiesta dell’utente, con rateizzazione, compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito aziendale: www.grimolise.it.

Gli utenti che riscontrano discrepanze tra consumo stimato e reale sono invitati a effettuare un’autolettura del contatore e inviarla tramite:

WhatsApp : 0874 1919702

: 0874 1919702 Email : autoletture@grimolise.it

: autoletture@grimolise.it Presso la sede di Campobasso, in via Tiberio 95

di Campobasso, in via Tiberio 95 Modulo online sul sito www.grimolise.it

Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare la sede aziendale o consultare il sito ufficiale.