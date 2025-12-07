Firefolk: dallo spettacolo di Rocco Ramos al ballo dei gruppi

AGNONE. Il fuoco rituale incontra il folklore nella terza edizione del FireFolk Festival, in programma stasera, domenica 7 dicembre, alle ore 21 presso la sala «Paola Cerimele» del Teatro Italo Argentino. Agnone, proclamata Città del Folklore 2025, si prepara a vivere una serata di intensa bellezza popolare, dove tradizione, musica e identità si fondono in un unico grande abbraccio interregionale.

Ad aprire il sipario sarà lo spettacolo di fuoco Caronte, firmato da Rocco Ramos, artista termolese e anima del progetto Fenix. La sua performance, prevista alle ore 20.30 nella piazzetta adiacente al teatro, promette suggestioni visive e simboliche, in perfetta sintonia con il clima dei Fuochi Rituali che da secoli accendono l’inverno agnonese. Ramos, con la sua arte piroteatrale, porta in scena una narrazione visiva che unisce mito, luce e movimento, trasformando il fuoco in linguaggio universale.

Sul palco del teatro, tre gruppi folk di grande rilievo daranno vita a un viaggio musicale tra le radici e le emozioni del Sud Italia:

Il gruppo Pizzeche e Muzzeche di Vieste, con la sua energia garganica fatta di tarantelle, proverbi e racconti popolari;

Il gruppo Valle di Comino di Atina, custode delle melodie ciociare e della memoria delle generazioni;

I padroni di casa, I Dragoni del Molise, ambasciatori del folklore agnonese e molisano, con una storia che li ha portati da Montreal al Vaticano, sempre nel segno della tradizione.

Il FireFolk Festival, curato dal Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise e sostenuto dal Cenacolo Culturale Francescano «Camillo Carlomagno», si inserisce nel calendario degli Eventi del Fuoco e nella Festa dei Fuochi Rituali 2025, coinvolgendo anche le cinque contrade agnonesi della ‘Ndocciata: Capammonde e Capaballe, Colle Sente, Guastra, San Quirico e Sant’Onofrio. Un mosaico di identità che rende Agnone un epicentro di cultura viva e condivisa.

Questa terza edizione non è solo uno spettacolo: è un atto di amore verso il territorio, un ponte tra comunità, un invito a riconoscersi nel fuoco che unisce e nella musica che racconta.

EB