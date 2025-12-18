Formazione edile: arriva il Mastro Formatore Artigiano

CAMPOBASSO. Formedil Molise e Anaepa Confartigianato Edilizia promuovono un importante momento di confronto dedicato alla nuova figura del “Mastro Formatore Artigiano”, prevista dal contratto nazionale dell’edilizia artigiana. L’iniziativa si terrà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 16, presso la Sala Convegni di Formedil Molise.

L’incontro nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’imprenditore edile nei processi formativi obbligatori e nella trasmissione delle competenze professionali alle nuove generazioni di lavoratori. Durante il convegno saranno illustrati i compiti, i requisiti e l’iter necessario per ottenere il titolo di Mastro Formatore Artigiano, figura che punta a rafforzare la qualità della formazione nel settore delle costruzioni.

Il programma dell’evento

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di:

, presidente Formedil Molise Salvatore Venditti, presidente Cassa Edile Molise

Seguiranno gli interventi introduttivi di:

, presidente Ance Molise Michele Corlabo, presidente Anaepa Confartigianato Edilizia Molise

Il cuore del convegno sarà dedicato all’approfondimento della nuova figura professionale, con i contributi di:

, segretario generale Anaepa Confartigianato Edilizia, che illustrerà ruolo e percorso di qualificazione del Mastro Formatore Artigiano Rocco Piedimonte , vicepresidente Anaepa Molise, con un intervento dedicato al “Maestro artigiano”

, vicepresidente Anaepa Molise, con un intervento dedicato al “Maestro artigiano” Roberto D’Aloia, vicepresidente Formedil Molise, che analizzerà le opportunità e le innovazioni introdotte nei processi formativi

A moderare l’incontro sarà Nicola Messere, direttore Formedil Molise.

Per informazioni è possibile contattare Formedil Molise al numero 338 39 12 350.