Giovani, lavoro e Pubblica Amministrazione: i temi del corso di formazione politica

TERMOLI. Prosegue domani, sabato 13 dicembre alle ore 9.30, presso la sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino in Piazza Sant’Antonio, l’ottavo incontro del Corso di Formazione Politica, ciclo di appuntamenti dedicati all’approfondimento delle tematiche politiche e sociali della regione.

La prima relazione sarà tenuta dalla dottoressa Irene Tartaglia, sul tema “Giovani, lavoro e formazione per il Molise”. A seguire, l’avvocato Matteo Iacovenni parlerà di “Perché la Pubblica Amministrazione paga in ritardo”.

La dottoressa Irene Tartaglia è laureata in Giurisprudenza e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, direttore regionale della Confcommercio Molise dal 2011 e componente della giunta della Camera di Commercio del Molise.

L’avvocato Matteo Iacovenni è avvocato cassazionista, direttore dell’Avvocatura Regionale del Molise dal 2022 e autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica.