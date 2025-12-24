mercoledì 24 Dicembre 2025
Gli auguri dal direttivo del comitato Sant’Alfonso

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Il direttivo del quartiere Sant’Alfonso di Termoli, con il presidente Gianfranco Cannarsa, desidera porgere i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Un pensiero speciale va a tutta la cittadinanza del quartiere e a tutti i cittadini termolesi, con l’augurio che queste festività portino gioia, serenità e momenti di condivisione.

Con affetto e gratitudine, 

Gianfranco Cannarsa – Presidente 

Ivan De Gregorio – Vicepresidente 

Gianni Ferrante – Segretario 

Francesco Chimisso – Pubbliche Relazioni e Stampa 

Ylenia Paladino – Arte e Cultura 

Assunta Caringella – Ambiente e Ricreatività.