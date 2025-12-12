Guardia di Finanza, svelato il calendario 2026: “Tre colori, un mondo”

CAMPOBASSO. Oggi, presso la sede del Comando Regionale Molise, è stata illustrata ai rappresentanti dei media l’edizione 2026 del Calendario della Guardia di Finanza, giunto alla sua 89ª edizione. Nei giorni scorsi, l’opera era stata presentata alle massime Autorità regionali e locali, in continuità con la cerimonia nazionale svoltasi a Roma lo scorso 26 novembre.

Il calendario, riconosciuto per il suo valore artistico, conferma la tradizione consolidata di pubblicazioni simili tra le Forze dell’ordine e le Forze Armate. L’edizione 2026, realizzata con il contributo dell’Agenzia Armando Testa – tra i principali gruppi di comunicazione italiani – e del celebre fotoreporter Massimo Sestini, vincitore del World Press Photo, si intitola “Tre colori, un mondo”.

L’opera offre una prospettiva originale sulle attività della Guardia di Finanza, valorizzando i colori simbolo delle Fiamme Gialle – giallo, verde e grigio. Le fotografie in bianco e nero di Sestini sono state arricchite con geometrie e parole chiave, creando un percorso visivo composto da 13 tavole che raccontano la vita operativa dei Finanzieri, tra azioni sul territorio e servizi istituzionali.

