Guidotti Ships compie 25 anni: festa sul catamarano Zenit

TERMOLI. Quest’anno la Guidotti Ships festeggia un traguardo significativo: 25 anni di attività nel settore dei trasporti marittimi. Per celebrare l’importante anniversario, la compagnia ha organizzato un evento speciale che si terrà sabato 27 dicembre alle ore 17:30, a bordo del catamarano Zenit, nel porto di Termoli.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per condividere con clienti, partner e cittadini un quarto di secolo di storia e di impegno nel servizio marittimo. La Guidotti Ships invita tutti a partecipare e celebrare insieme questo momento simbolico, che segna una tappa importante nella storia della compagnia.