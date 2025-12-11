“Hpv stato dell’arte: dalla diagnosi al trattamento delle lesioni”, focus all’UniMol

CAMPOBASSO. Si terrà presso l’Aula Cardarelli dell’Università degli Studi del Molise (UniMol) a Campobasso, domani 12 dicembre 2025, il convegno di alto livello scientifico intitolato “HPV stato dell’arte: dalla diagnosi al trattamento delle lesioni”.

L’evento, promosso dall’ASReM in collaborazione con l’UniMol, si propone di fare il punto sulle strategie più aggiornate nella lotta contro il Papillomavirus Umano (HPV), principale responsabile del tumore della cervice uterina.

Il corso, accreditato con 5,3 crediti ECM, vedrà la partecipazione di eminenti esperti nazionali e locali e si articolerà in tre sessioni tematiche fondamentali.

La mattinata sarà dedicata alla prevenzione primaria e secondaria: si discuterà dell’attuale stato della vaccinazione anti-HPV in Italia e in Molise e dell’evoluzione dei programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice. Un focus specifico sarà riservato anche all’infezione da HPV nell’uomo.

La seconda sessione affronterà le sfide terapeutiche. Tra i temi in programma: la gestione delle lesioni precancerose in gravidanza e le delicate questioni relative al trattamento della fertilità nelle pazienti affette da tumore della cervice uterina.

Infine, spazio all’approccio multidisciplinare nel caso di tumore uterino localmente avanzato, evidenziando il ruolo cruciale del radiologo e presentando gli algoritmi di trattamento più recenti, con un’attenzione particolare alle nuove opzioni terapeutiche.