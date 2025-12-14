I bimbi dell’infanzia “invadono” il borgo antico

TERMOLI. Sarà una mattinata di emozioni, sorrisi e incanto quella odierna, quando i bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo «Bernacchia-Schweitzer» daranno vita a un evento natalizio che promette di scaldare il cuore dell’intera comunità.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 in Piazza Duomo, nel cuore del Borgo Antico, da dove prenderà il via una festosa passeggiata lungo il Corso Nazionale, immersi nell’atmosfera scintillante del Natale.

Tra musiche, decorazioni e il calore delle famiglie, il corteo raggiungerà Piazza Vittorio Veneto per un simbolico scambio di auguri, suggellando il senso profondo della festa: condivisione, gioia e comunità.

Ad animare la giornata ci penserà il gruppo di clownterapia «Sorridere sempre», con giochi, balli e tanto divertimento pensato per grandi e piccini. Un’iniziativa che unisce scuola, territorio e spirito natalizio, trasformando i più piccoli in ambasciatori di allegria e speranza.

EB