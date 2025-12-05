I Cavalieri Della Fenice: il nuovo motoclub di Guglionesi

GUGLIONESI. Con grande entusiasmo, annunciamo la fondazione de “I Cavalieri Della Fenice”, un nuovo motoclub con sede a Guglionesi, nato dalla passione condivisa per le due ruote e da valori profondi che ne ispirano il nome e la missione.

Il nome “I Cavalieri Della Fenice” è stato scelto con cura per riflettere l’identità e gli ideali dei suoi membri.

“I Cavalieri” simboleggiano la lealtà, l’eleganza e la forza d’animo, mentre “La Fenice” rappresenta la rinascita, l’immortalità e la risurrezione, tenendo vivo lo spirito di Fiorangelo, un fratello biker scomparso ma sempre presente nei nostri cuori.

Insieme, questi simboli incarnano lo spirito del club: un gruppo unito che riscopre la gioia del viaggio e la forza della comunità.

“I Cavalieri”, come amano definirsi i soci, sono un gruppo eterogeneo di appassionati, caratterizzato da una forte presenza di donne motocicliste, a sottolineare un ambiente inclusivo e aperto a tutti gli amanti delle due ruote.

Il Direttivo

Siamo lieti di presentare il Direttivo che guiderà il club in questa nuova avventura, al quale vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro:

Gaetano Della Posta

Gabriel Plana

Gianni Iannone

Gianluigi Ciarallo

Marco Moccia

Alessio Cianci

A tutti i soci fondatori e al nuovo direttivo, giungano i nostri migliori auguri per un futuro ricco di successi, chilometri sicuri e unione fraterna.

Che “I Cavalieri Della Fenice” possa diventare un punto di riferimento per i motociclisti e per la promozione dei valori che lo hanno fatto nascere.

Finalità del Club

Le finalità del club sono molteplici e ambiziose:

Organizzazione di mototurismo: promuovere viaggi ed escursioni per scoprire paesaggi e culture.

promuovere viaggi ed escursioni per scoprire paesaggi e culture. Valorizzazione del territorio: far conoscere le bellezze del Molise e delle aree circostanti.

far conoscere le bellezze del Molise e delle aree circostanti. Itinerari Molisani: creare percorsi dedicati lungo le strade della regione.

creare percorsi dedicati lungo le strade della regione. Formazione ed educazione stradale: sensibilizzare i motociclisti e i cittadini a una guida sicura e responsabile.

Il Memorial Fiorangelo Della Posta

L’evento più atteso e significativo in programma per il futuro è il Memorial dedicato a Fiorangelo Della Posta.

Guglionesano doc, Fiorangelo non era solo un amico di moltissimi motociclisti: era il fratello maggiore di tutti, un appassionato di lunga data delle due ruote.

Il Memorial si svolgerà nell’estate del 2026 (data da definire) e sarà un’occasione speciale per onorare la sua memoria e condividere la passione che lo animava.

Tesseramento 2026

Il motoclub “I Cavalieri Della Fenice” comunica ufficialmente l’apertura della campagna tesseramento 2026.

Per la stagione 2026, il club sarà inoltre affiliato F.M.I. – Federazione Motociclistica Italiana.

Tutti gli interessati a unirsi al club o a ricevere maggiori informazioni possono contattarci tramite i nostri canali ufficiali: Facebook Instagram

