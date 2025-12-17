I concerti di Natale della Bernacchia-Schweitzer

TERMOLI. L’Istituto Comprensivo Bernacchia‑Schweitzer annuncia i tradizionali Concerti di Natale, un appuntamento ormai atteso dalla comunità termolese. L’iniziativa, pensata per valorizzare il lavoro degli studenti e il ruolo educativo della musica, si svolgerà nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio a Termoli.
Tre gli appuntamenti in programma, distribuiti tra il 18 e il 19 dicembre 2025, che vedranno protagonisti l’Orchestra d’Istituto, il coro della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola primaria.
Programma degli eventi
- 18 dicembre 2025 – ore 19.00 Orchestra d’Istituto e Coro della Scuola Secondaria di Primo Grado
- 19 dicembre 2025 – ore 10.30 Orchestra d’Istituto e Coro delle Classi Quinte della Scuola Primaria
- 19 dicembre 2025 – ore 11.45 Orchestra d’Istituto e Coro della Scuola Secondaria di Primo Grado
L’iniziativa rappresenta un’occasione per condividere con famiglie e cittadini l’atmosfera del Natale, attraverso un percorso musicale che unisce generazioni e valorizza il talento dei giovani musicisti.