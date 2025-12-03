I cori di Punto di Valore aprono il Natale a Termoli

TERMOLI. Sabato 6 dicembre alle ore 18, in piazza Monumento, ai piedi dell’albero di Natale, si terrà il primo appuntamento natalizio dell’Associazione culturale Punto di Valore.

Il coro bambini, il coro ragazze e il coro donne, sotto la direzione artistica dei maestri Giuseppe Mastromatteo, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, si esibiranno con tradizionali melodie natalizie arrangiate appositamente per i cori Punto di Valore.

Il 18 dicembre alle ore 19.30, presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande, si svolgerà invece la III Rassegna Corale “Alessandro Di Palma”, dedicata al maestro prematuramente scomparso tre anni fa.

Ospiti della manifestazione saranno, oltre all’orchestra giovanile e ai cori Punto di Valore, il coro PolifonicArmonia di Campobasso, diretto dal maestro Silvio Tarantelli e affiancato dai maestri Annalisa Magnotta e Fabio D’Orfeo, e il coro AdHoc di Termoli, diretto dal maestro Giuseppe Mastromatteo, che presenterà in anteprima alcune sue nuove composizioni corali.

Due appuntamenti imperdibili dell’Associazione culturale termolese, nata nel 2009, che nel corso degli anni ha dato la possibilità a oltre 400 musicisti e coristi di “fare musica insieme”, condividendo una passione profonda e autentica, capace di unire le persone e arricchire la vita a ogni età.

Michele Trombetta