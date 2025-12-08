«I Presepi del Borgo»: la 22esima edizione

CAMPOMARINO. Torna a illuminare le vie del borgo antico di Campomarino la mostra de «I Presepi del Borgo», giunta alla sua 22ª edizione, un percorso diffuso che da oggi, 8 dicembre 2025, al 6 gennaio 2026, accompagnerà residenti e visitatori in un viaggio nella tradizione presepiale attraverso opere, miniature e suggestioni provenienti da tutto il mondo. L’esposizione sarà visitabile dalle 17 alle 20 nelle giornate dell’8 dicembre, con l’inaugurazione odierna, del 13, 14, 20, 21, 25 e 26 dicembre, fino alla chiusura del 6 gennaio 2026, quando l’arrivo dei Re Magi a cavallo – a cura del Maneggio di O. – suggellerà simbolicamente il cammino natalizio della comunità. Una mostra delicata, immersa nella magia del Santo Natale, arricchita dal profumo delle scrippelle fritte al momento e dal vino caldo aromatizzato, ad eccezione delle giornate del 14 e del 20 dicembre. A firmare l’invito è la presidente Costanza Carriero, che rinnova l’attenzione verso una tradizione ormai radicata e attesa.