Ibis sacri: due esemplari nati a Ferrara avvistati in Molise

TERMOLI. “Alcuni degli ibis sacri che stanno colonizzando il Sud Italia hanno origini sorprendenti: sono nati a Ferrara.

A segnalarlo è Luigi Lucchese, di Ambiente Basso Molise, attraverso il progetto #SacroaSud, che ha riportato l’avvistamento di due ibis adulti con anelli colorati, prontamente segnalati all’ISPRA. L’agenzia ha fornito la cronistoria individuale degli uccelli: entrambi erano stati inanellati nei nidi a Ferrara, ma in due colonie diverse e in anni differenti, uno nel 2024 e l’altro nel 2025.

«Per capire da dove arrivano, con chi si muovono e dove si concentrano nel Sud Italia – spiega Lucchese – servono ulteriori dati e osservazioni».

Gli appassionati e chiunque voglia contribuire alla raccolta di informazioni o saperne di più può unirsi al gruppo Sacro a Sud, per seguire il fenomeno e partecipare attivamente alla sua documentazione”. Così l’ornitologo Rosario Balaestrieri.