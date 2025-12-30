Il Capodanno dei bambini in Piazza Mercato

TERMOLI. Termoli si prepara a salutare il 2025 con un evento tutto dedicato ai più piccoli: Il Capodanno dei Bambini, in programma stasera, martedì 30 dicembre 2025, a Piazza Mercato a partire dalle ore 17.30. Quale modo migliore per concludere l’anno ed accogliere il 2026 se non all’insegna del divertimento? La piazza si trasformerà in un vero e proprio villaggio della festa, dove i bambini potranno vivere un pomeriggio ricco di sorrisi, spensieratezza ed entusiasmo.

Tra giochi, balli, momenti di comicità, spettacoli di magia e l’immancabile Tombolata, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in un’allegra maratona di divertimento in compagnia dei nostri intrattenitori, pronti a regalare emozioni e a creare un’atmosfera festosa e accogliente. L’evento rappresenta un’occasione speciale per riunire famiglie, amici e bambini in un momento di condivisione e gioia, anticipando il clima di festa del Capodanno con un appuntamento pensato su misura per loro.

Gli organizzatori aspettano i bimbi per festeggiare insieme un lieto fine 2025 e un brillante inizio 2026!

Red