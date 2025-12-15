Il concerto di Natale della Berncchia-Schweitzer

TERMOLI. La magia del Natale arriva a Termoli con il Concerto di Natale 2025 dell’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer, un appuntamento gioioso e coinvolgente che vede protagonisti i più piccoli.

Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 10, il Salone Giovanni Paolo II – Santa Maria degli Angeli si riempirà di musica, sorrisi ed emozioni, grazie ai bambini e alle maestre della Scuola dell’Infanzia Pantano Basso, con la partecipazione di Nicola Palladino.

Uno spettacolo pensato per condividere lo spirito autentico del Natale attraverso canti, tradizione e tanta spontaneità, capace di coinvolgere famiglie, nonni e cittadini in un clima di festa e comunità.

Ingresso libero

Salone Giovanni Paolo II – Santa Maria degli Angeli

16 dicembre 2025 – Ore 10

Vi aspettiamo per vivere insieme un Natale “chi cìtele”, semplice, vero e pieno di cuore.

MT