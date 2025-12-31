Il cordoglio della Diocesi per la scomparsa del papà di Padre Anbu

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, mons.ignor Claudio Palumbo, insieme al Presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza a Padre Anbu Jabamalai Savarimuthu della Società dell’Apostolato Cattolico (Padri Pallottini) per la morte del caro papà Savarimuthu, avvenuta oggi, 31 dicembre 2025, in India.

In questo momento di dolore, insieme alle comunità parrocchiali di Guardialfiera e Provvidenti, dove padre Anbu è amministratore parrocchiale, si uniscono nella preghiera di suffragio ai familiari, ai confratelli e alle religiose di San Vincenzo Pallotti, affidando tutto al Signore Gesù Cristo nella fiduciosa attesa della risurrezione.

I funerali saranno celebrati in India.