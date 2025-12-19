Il dono dell’Amministrazione di Ururi ai più piccoli: la scuola al centro della comunità

URURI. Il dono dell’Amministrazione ai più piccoli: la scuola al centro della comunità.

In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale di Ururi ha voluto testimoniare la propria vicinanza ai più piccoli della comunità con un gesto semplice ma carico di significato: un dono ai bambini della sezione primavera e agli alunni della scuola dell’infanzia. Un segno di attenzione che si inserisce nel solco di una tradizione di cura e di sostegno verso le nuove generazioni, chiamate a rappresentare il futuro della nostra società.

La sindaca, Laura Greco, ha espresso un sentito ringraziamento al dirigente scolastico e a tutti gli insegnanti per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati nella realizzazione degli eventi natalizi, capaci di trasformare la scuola in un luogo di festa e di condivisione. Parole di gratitudine sono state rivolte anche agli studenti, protagonisti di un percorso che ha portato messaggi di gioia e speranza all’intera comunità.

«In questo momento storico – ha sottolineato il Sindaco – è fondamentale lavorare insieme, fare rete e vivere questi appuntamenti come occasioni di crescita personale e collettiva». Un invito a rafforzare il senso di comunità e a riconoscere nella scuola il cuore pulsante del futuro, spazio di formazione e di valori condivisi.

Con questo gesto l’Amministrazione Comunale ribadisce la centralità del mondo scolastico e augura a insegnanti, studenti e famiglie un Natale di serenità e di speranza, nella consapevolezza che ogni piccolo passo compiuto insieme diventa un investimento prezioso per il domani di Ururi.

EB