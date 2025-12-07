Il pane dell’Immacolata: una tradizione che resiste al tempo

MONTELONGO. Oggi, domenica 7 dicembre 2025, al Montelongo, si rinnova una delle tradizioni più antiche e identitarie del paese: il pane dell’Immacolata, un rito che affonda le sue radici in un passato remoto e che ancora oggi custodisce un significato profondo di fede, comunità e gratitudine. Alle 20.30, nella chiesa madre di Santa Maria ad Nives, la comunità si ritroverà per la santa messa con la benedizione delle pagnottelle preparate in casa o nei forni del paese, un gesto semplice e sacro che unisce generazioni.

La celebrazione sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, insieme al parroco don Marco Colonna, in un clima di raccoglimento che anticipa la notte dell’attesa. La tradizione vuole che le «panettelle» vengano distribuite all’alba, bussando alle porte delle case con la federa di un cuscino usata come contenitore, un’immagine che appartiene alla memoria di tutti: il buio che si apre alla luce, il pane che diventa dono, la comunità che si riconosce nella condivisione.

Un rito che coinvolge anche i bambini, custodi inconsapevoli di un patrimonio spirituale che continua a vivere proprio grazie a loro. Lunedì 8 dicembre, alle 10, la festa proseguirà con la santa messa in onore dell’Immacolata Concezione, momento culminante di una devozione che non conosce interruzioni e che ogni anno richiama fedeli, famiglie e devoti. La comunità è invitata a partecipare, a custodire e a tramandare una tradizione che non è solo religiosa, ma profondamente identitaria: un gesto di fede che diventa storia, un pane che diventa memoria.

EB