Il paziente critico in medicina interna, focus al Vietri

LARINO. Il prossimo 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 8:30, si terrà presso la Sala Conferenze “Casa della Salute” del Vietri di Larino l’evento formativo aziendale “Il paziente critico in Medicina Interna – La Medicina Interna nel 2025”, organizzato dall’ASReM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM).

L’iniziativa, accreditata Ecm, è destinata a tutte le professioni sanitarie e prevede 8 crediti Ecn e 6 ore formative. La giornata, coordinata dal direttore della Medicina Interna di Termoli, dottor Nicola Rocchia, vedrà come Responsabile Scientifico il dottor Dell’Aquila.

La formazione sarà gestita dalla Uosvd Formazione, Comunicazione e Rapporti con le Università, sotto la responsabilità della dottoressa Daniela De Carlo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa:

Edoarda Leonarda Cistullo – 0875 717309 – edoardaleonarda.cistullo@asrem.molise.it

Michele Niro – 0874 409796 – michele.niro@asrem.molise.it

Stefania Scardapane – 0875 717309 – stefania.scardapane@asrem.molise.it

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale per affrontare le sfide della medicina interna contemporanea, con particolare attenzione alla gestione del paziente critico.

