Il presepe all’uncinetto del gruppo “Marta” a Campomarino

CAMPOMARINO. Dopo mesi di lavoro paziente e appassionato, le instancabili signore del Gruppo “Marta” di Campomarino sono pronte a svelare alla comunità il loro nuovo capolavoro: un presepe interamente realizzato all’uncinetto, frutto di creatività, dedizione e grande maestria artigianale.

L’inaugurazione e la benedizione dell’opera si terranno sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 18:00, presso la Chiesa Madre di Campomarino. Un appuntamento ormai atteso ogni anno, durante il quale la tradizione incontra l’ingegno manuale in una rappresentazione della Natività sempre più ricca e suggestiva.

L’evento sarà accompagnato da stand gastronomici con le immancabili scrippelle e il kinderpush, oltre che da un’esposizione di piccoli lavori artigianali, anch’essi rigorosamente eseguiti all’uncinetto.

Un’occasione per ammirare un’opera unica nel suo genere e per celebrare la creatività di un gruppo che, anno dopo anno, continua a crescere e a sorprendere.

AZ