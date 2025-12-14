TERMOLI. «Il Risorgimento dal punto di vista del Mezzogiorno» è il titolo dell’incontro che martedì 16 dicembre 2025, alle ore 18, porterà all’Auditorium di via Elba a Termoli la presentazione del saggio storico di Patrizia Morlacchi L’assalto alle Due Sicilie. La riduzione del Mezzogiorno a colonia interna.

Un appuntamento che si annuncia di grande rilievo culturale e civile, perché propone una rilettura critica dei processi che hanno accompagnato l’unificazione italiana, osservati attraverso lo sguardo dei territori meridionali e le conseguenze che essi hanno dovuto affrontare.

Nel suo lavoro, l’autrice mette in discussione la narrazione tradizionale del Risorgimento, evidenziando le dinamiche economiche, politiche e sociali che avrebbero trasformato il Sud in una colonia interna del nuovo Stato unitario, aprendo così un dibattito sulle radici delle disuguaglianze territoriali che ancora oggi segnano il Paese.

La presentazione diventa occasione di confronto e approfondimento, aperta a studiosi, appassionati di storia e cittadini desiderosi di comprendere meglio il passato per leggere con maggiore consapevolezza il presente.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto all’intera comunità, chiamata a partecipare a un momento di riflessione che intreccia memoria storica e attualità.

