Il Termoli Comics 2026 sta tornando: a Natale le novità

TERMOLI. È ufficiale: il Termoli Comics 2026 non solo è confermato, ma si prepara a sorprendere come mai prima d’ora. Gli organizzatori annunciano nuove ambizioni, nuove esperienze e una visione che punta a superare ogni aspettativa.

Il festival, ormai un punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop, sta lavorando a una edizione che promette di lasciare il segno. Non si tratterà solo di intrattenimento, ma di un’esperienza unica, con novità e sorprese che saranno svelate entro Natale.

Il conto alla rovescia è già iniziato: il 2026 porta con sé il ritorno del Termoli Comics, e chi ama il mondo dei fumetti e del gioco non può mancare.

