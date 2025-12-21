Inaugurata l’unità territoriale della Croce Rossa a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. A Montenero di Bisaccia è stata inaugurata ieri la prima Unità Territoriale del Comitato di Croce Rossa di Termoli.

Un ringraziamento è stato indirizzato alla sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, all’assessore Calgione e a tutta l’amministrazione comunale per la grande apertura e il forte slancio dimostrati verso la Croce Rossa Italiana, gesto tutt’altro che scontato.

Un sentito grazie per il sostegno e la presenza al presidente regionale Cri Molise, Giuseppe Mastromonaco, al vicepresidente regionale Cri Molise Giovani, Luigi Di Re, al consigliere regionale Cri Molise, Luca Cappella, all’Ispettrice regionale CRI Molise, Dott.ssa Sasanelli, e a tutte le Sorelle; al Presidente del Comitato CRI di Campobasso, Rotundo; al Presidente Ciccone e a tutti i volontari del Comitato CRI di Termoli presenti in loco.

Dal comitato di Termoli un plauso va inoltre alla futura referente del gruppo dei volontari CRI di Montenero, Silvana Di Bello, e ai volontari del territorio per l’allestimento della sede e per il forte impegno, presente e futuro.

EB