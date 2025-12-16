“Insieme per lo sport”: il primo gemellaggio San Giacomo-Montefalcone

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il 28 dicembre Montefalcone nel Sannio sarà teatro di una giornata di sport e amicizia unica nel suo genere. La Ndb San Giacomo Football Club celebra il decennale della sua scuola calcio con l’evento intitolato “1°gemellaggio insieme per lo sport”, che vedrà coinvolte più di seicento persone, tra giocatori, dirigenti, famiglie e appassionati.

Il programma della giornata prevede una cerimonia inaugurale con gli interventi dei rappresentanti delle due società – la Ndb San Giacomo Fc e la Maronea 1981 – e di ospiti d’eccezione. Al termine saranno consegnate targhe, fiori e omaggi offerti dagli sponsor. A presentare la cerimonia sarà il noto giornalista sportivo Mauro Carafa, accompagnato dalla sua troupe della RAI.

Dalle 11 circa prenderanno il via mini tornei e partite amichevoli che coinvolgeranno le categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. Al termine delle gare, oltre trecento partecipanti si ritroveranno a pranzo insieme, per consolidare lo spirito di amicizia e fair play alla base dell’evento.

Tra gli ospiti speciali, a rappresentare le due compagini, ci saranno Miss Molise 2015 Rachele del Borrello e Miss Molise 2025 Desiree Collini. Presenzieranno inoltre i sindaci di Montefalcone nel Sannio e di San Giacomo degli Schiavoni, Fabio Pasciullo, e il senatore Costanzo della Porta.

Come sottolinea il presidente della Ndb San Giacomo FC, Nicolò Bellomo, “sarà un evento memorabile, simbolo di rapporti rispettosi, leali e amichevoli tra società sportive“, dimostrando che nel 2025 lo sport continua a unire e a creare momenti indimenticabili per tutti.