La 25esima mostra dei Presepi a Guglionesi

GUGLIONESI. Guglionesi si prepara alle festività con due iniziative organizzate dall’Odv San Nicola e dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in programma il 19 dicembre 2025, giorno che segna l’avvio delle attività natalizie nel borgo.
Babbo Natale accoglie i bambini in via Umberto I
Nel pomeriggio del 19 dicembre, Babbo Natale incontrerà i bambini nella sua casa di via Umberto I, distribuendo un regalo a ciascun piccolo partecipante, fino a esaurimento scorte. L’incontro sarà accompagnato dalla tradizionale distribuzione delle scruppelle, a partire dalle ore 16.00.
Apre la 25ª Mostra del Presepe
Alle ore 17.00 dello stesso giorno sarà inaugurata la 25ª Mostra del Presepe, allestita nella Chiesa di San Nicola e curata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026.
Orari di visita:
- Feriali: 18– 19.30
- Festivi: 17 – 20