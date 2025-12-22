“La carovana di Babbo Natale” arriva a Termoli

TERMOLI. Una magica atmosfera natalizia avvolgerà il centro di Termoli oggi, lunedì 22 dicembre 2025, con l’arrivo della Carovana di Babbo Natale, evento dedicato a grandi e piccini.

A partire dalle 17:30, da Piazza Vittorio Veneto prenderà il via una parata speciale: Babbo Natale sarà accompagnato da un’allegra compagnia di artisti che trasformeranno Corso Nazionale in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Tra numeri di giocoleria, magie sorprendenti e gag comiche, la carovana intratterrà il pubblico e regalerà momenti di meraviglia e divertimento.

Durante il percorso, Babbo Natale distribuirà dolcetti e sorrisi ai bambini, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e condivisa lungo le vie del centro.

L’arrivo è previsto in Piazza Mercato, dove ad attendere la carovana ci sarà la Casetta di Babbo Natale, pronta a diventare un luogo di incontro, fotografia e fantasia per tutte le famiglie.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questo appuntamento, pensato per celebrare la magia del Natale attraverso spettacolo, stupore e convivialità.