La preparazione al Natale con l’Ordine del Santo Sepolcro

TERMOLI. Per la prima volta a Termoli, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme terrà una cerimonia speciale di preparazione al Santo Natale. L’evento è in programma il 20 dicembre 2025 alle ore 11 presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, in piazza Cattedrale.

La cerimonia sarà officiata da monsignor Claudio Palumbo, Vescovo di Termoli e Larino e Grand’Ufficiale dell’OESSG. Alla celebrazione parteciperanno circa 70 Cavalieri e Dame provenienti da Lazio, Abruzzo e Molise, insieme a importanti autorità dell’Ordine, tra cui il Luogotenente per l’Italia Centrale Avv. Stefano Petrillo e il Preside della Sezione Abruzzo e Molise, Comm. dott. Salvino Gregorio.

L’evento sarà preceduto da una processione esterna alla Cattedrale, con i Vessilli, i Cavalieri e le Dame in divisa, il matello originale e le storiche insegne dell’Ordine. Si tratta di un momento di profonda vita spirituale e di preghiera, in cui i partecipanti rivolgeranno una speciale intenzione per la pace nel mondo, con un pensiero particolare alla martoriata Ucraina e alla devastata Terra Santa di Palestina.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un ordine pontificio, composto da religiosi e laici, uomini e donne, con il compito di sostenere la fede, la Chiesa cattolica e il Papa, e di aiutare i cristiani che vivono in Terra Santa, in Israele, Cisgiordania, Giordania, Cipro, Egitto, Libano, Siria e Iraq. Le donazioni raccolte vengono utilizzate per scopi pastorali, educativi e sociali, sostenendo scuole, asili, ospedali e iniziative umanitarie, promuovendo la convivenza pacifica tra ebrei, musulmani e cristiani.

L’Ordine, che ha sede a Roma e opera sotto la guida del Cardinale Gran Maestro Fernando Filoni, organizza regolarmente pellegrinaggi in Terra Santa, durante i quali i membri hanno l’opportunità di pregare nei Luoghi Santi, incontrare la popolazione locale e verificare i progetti sostenuti.