La sezione Aiga di Termoli–Larino protagonista nel primo direttivo nazionale

ROMA. Si è svolto sabato scorso, 13 dicembre, al cinema teatro Adriano di Roma, il Primo Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiga, presieduto dal neo eletto Presidente Luigi Bartolomeo Terzo, un appuntamento che ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo biennio associativo 2025/2027.

Alla sessione ha preso parte una delegazione particolarmente rappresentativa della sezione Aiga di Termoli–Larino, guidata dal presidente Guido Campopiano e composta dagli avvocati Clementina Vitale (past president), Giuseppe Triscari, Carlo Sassano, Monica Mastrantonio, Antonio Peta e Marta Petti.

Nel corso dei lavori sono state ratificate le nomine della Giunta nazionale e degli altri organi associativi, definendo l’assetto operativo che accompagnerà l’associazione nei prossimi due anni.

Tra le designazioni più significative figura quella dell’avvocato Clementina Vitale, past president della sezione, chiamata a far parte della Giunta nazionale: un riconoscimento che premia l’impegno costante, la qualità del lavoro svolto negli anni e il contributo offerto sia come presidente di sezione sia come coordinatrice di dipartimento nazionale.

La sezione Aiga di Termoli–Larino accoglie con orgoglio questa nomina, certa che la competenza, la passione e la professionalità dell’avvocato Vitale sapranno rappresentare con autorevolezza le istanze dei giovani avvocati del territorio e contribuire in modo determinante alla crescita dell’associazione a livello nazionale.

EB