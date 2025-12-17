La zappa e l’aratro: la presentazione a Ururi

URURI. Giovedì 18 dicembre, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Ururi, sarà presentato il libro “La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento” di Sergio Sorella (IBC Edizioni).

Il volume offre un approfondimento sulle condizioni materiali di vita nei paesi e nelle campagne molisane dell’Ottocento, restituendo voce a una componente centrale della storia regionale: i contadini, spesso relegati ai margini della società, sfruttati e discriminati.

Attraverso testimonianze storiche, l’autore ricostruisce il lavoro quotidiano, l’uso degli strumenti simbolo come la zappa e l’aratro, l’alimentazione, le abitazioni, le malattie, la fede, le rivolte e la rassegnazione, fino ai conflitti sociali di fine Ottocento. La terra emerge come protagonista assoluta dell’esistenza e dell’identità delle comunità rurali molisane.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione e conoscenza sulle radici storiche e sociali del territorio.

Presenti all’incontro la sindaca di Ururi, Laura Greco, l’autore del libro Sergio Sorella, il saggista Antonio D’Ambrosio e Antonio Ruggieri di Ibc Edizioni.

Ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.