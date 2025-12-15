Lavori Enel in zona stadio per martedì 16 dicembre

TERMOLI. E-Distribuzione ha annunciato un’interruzione programmata dell’energia elettrica nel Comune di Termoli per la giornata di domani, martedì 16 dicembre 2025, dalle ore 9 alle ore 16:30, al fine di consentire interventi tecnici sugli impianti.
L’avviso riguarda esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e coinvolge diverse vie cittadine, con specifici intervalli civici: via dei Campioni (dal 13 al 15, dal 4 al 6, 10, 2c, b, a, sn), via Canottaggio (9, dal 13 al 19, dal 2 al 4), via del Ciclismo (dal 4 al 6, 10, c, sn), via della Vela (13, 2, dal 10 al 12), via dello Sport (4, 10, 16, sn), via Maratona (sn) e via Trieste (sn).
L’azienda raccomanda massima prudenza durante l’intervento, segnalando che l’erogazione potrebbe essere temporaneamente riattivata e invitando i cittadini a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori o sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 indicando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare l’app gratuita di e-distribuzione. Per segnalazioni di guasti è attivo il Numero Verde 803.500.
L’azienda ringrazia per la collaborazione, sottolineando che per migliorare il servizio è necessaria l’energia di tutti.
EB