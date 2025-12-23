Le celebrazioni natalizie del vescovo Palumbo

TERMOLI. In occasione del Santo Natale 2025 il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Claudio Palumbo, presiederà la celebrazione eucaristica secondo il seguente programma:

– 24 dicembre 2025, alle ore 23.00, solenne pontificale della Notte di Natale nella Concattedrale di Larino;

– 25 dicembre 2025, alle 10.30, pontificale nella solennità del Santo Natale del Signore in Cattedrale di Termoli.

In questo tempo di Avvento Mons. Palumbo ha voluto celebrare l’eucaristia nella cappella del carcere di Larino e all’Hospice “Madre Teresa di Calcutta”, sempre a Larino, come segno di comunione, ascolto e preghiera in queste particolari realtà in cui il Signore Gesù, presente e vivo, continua ad accompagnare con il suo immenso amore ogni persona e ogni situazione.