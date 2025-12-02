L’orchestra di fiati “Giuseppe Ragni” vola alla finale nazionale a Roma

TERMOLI. L’orchestra di fiati “Giuseppe Ragni” – Città di Termoli si aggiudica la vittoria nella selezione regionale del Molise, svoltasi presso il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso, per il concorso promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riservato a bande musicali, cori e gruppi folkloristici.
Grazie alla direzione del Maestro Gianluca J. Greco, la formazione termolese ha ottenuto il secondo punteggio più alto registrato a livello nazionale, conquistando l’accesso alla finale di Roma.
Un ringraziamento speciale è stato espresso al direttore del Conservatorio molisano e a tutti i membri della commissione giudicatrice per il loro contributo.
AZ