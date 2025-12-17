Luminarie di solidarietà: i Lions Frentani per Wolisso

LARINO. Sabato 20 dicembre, dalle 17, lungo il percorso delle Luminarie, presso una delle casette di legno che costeggiano via Cluenzio, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi promossa dai Lions Frentani. L’obiettivo è dare un aiuto concreto al Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso, in Etiopia, una realtà cresciuta a piccoli passi e che oggi garantisce l’istruzione a oltre 1000 ragazzi e ragazze.

Il Villaggio promuove anche la prevenzione e l’assistenza sanitaria attraverso la Dental Clinic, che offre i propri servizi anche a chi non frequenta la scuola. Dal 2006, i Lions collaborano attivamente al mantenimento e alla crescita della scuola, ormai divenuta un centro di eccellenza e punto di riferimento del territorio.

L’associazione invita tutti a partecipare attivamente: in cambio di un piccolo contributo, sarà possibile gustare una zuppa di legumi con crostini, accompagnata da un buon bicchiere di vino, simbolo di condivisione e di un’altra luce di speranza per Wolisso.