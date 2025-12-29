Lutto nella famiglia Fraraccio: si è spento Eduardo

TERMOLI. Per chi come noi è cresciuto in centro, il ricordo della macelleria Fraraccio è vivido, così come quella di Eduardo, il titolare. Oggi, si è spento all’età di 90 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. Figura nota e stimata nella comunità termolese, lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti ne hanno apprezzato la gentilezza, la dedizione e la discrezione.

A darne il triste annuncio la moglie Lucia, i figli Saverio, Carmen, Alfonso e Bruno, le nuore Patrizia ed Ester, il genero Guglielmo, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.

Il rito funebre si terrà martedì 30 dicembre alle ore 16, nella Chiesa di San Timoteo.

Alla famiglia Fraraccio giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Termolionline, che si stringe con affetto attorno a Carmen, collega e amica, e da Vincenzo, con tutta la famiglia Greco, unita nel dolore e nel ricordo.