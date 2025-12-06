Mary pittrice porta l’arte dal vivo tra le Luminarie di Larino

LARINO. Quest’anno le Luminarie di Larino non saranno solo un tripudio di luci e colori, ma anche un’occasione per vivere l’arte in tempo reale. La pittrice e ritrattista Mary Pittrice (nome d’arte di Maria Teresa Corbo), originaria di Larino, sarà presente in tutte le date dell’evento, pronta a incantare i visitatori con la sua creatività e la magia della pittura dal vivo.

Mary realizzerà dal vivo alcune delle sue opere, tra cui ritratti e dipinti ispirati alla bellezza del borgo illuminato, offrendo agli appassionati di arte un’esperienza unica che coniuga il fascino del Natale con quello della pittura.

Ogni passante potrà così osservare la nascita di quadri e ritratti, interagire con l’artista e scoprire il dietro le quinte del processo creativo. Un’occasione speciale per grandi e piccini, per chi ama l’arte e desidera lasciarsi trasportare dall’ispirazione e dal fascino delle feste.

Le date da segnare sul calendario sono: 6-7-8-13-14-20-21-26-27-28 dicembre e 1-3-4-6 gennaio. Un invito aperto a tutti coloro che vogliono unire la magia delle luminarie alla bellezza dell’arte dal vivo.

